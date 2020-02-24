Катастрофа MH17: у JIT есть свидетель запуска ракеты

У международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH17 .

Об этом заявил председатель JIT Фред Вестербеке в эфире канала CBS ,передает РБК-Украина

Кроме того, Вестербеке уверен в том, что ракету запускали с помощью российской системы «БУК».

На вопрос о том, есть ли у JIT свидетель по запуску ракеты, глава группы ответил: «Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их».

Председатель JIT заявил, что Россия вообще не помогала в расследовании в течение последних пяти лет.

«Потому, что они должны были дать нам всю информацию и все доказательства, которые нам нужны в этом сложном расследовании. Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло. Они должны были сказать нам:» Мы сделали ошибку «или «Мы сделали то, чего не должно было случиться». они должны были выйти вперед. Это то, что они должны были сделать, и они никогда не делали этого «, — сказал следователь.