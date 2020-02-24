Денисова: Офис президента ведет переговоры о покупке квартир освобожденным из ОРДЛО

Офис Президента Украины проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных из плена 29 декабря 2019 года украинцев.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в соцсети.

Она отметила, что граждане пока обеспечены временным жильем, а некоторые изъявили желание проживать у своих родных и близких.

«Секретариатом Уполномоченного была проведена тщательная работа по сбору информации о неотложных нуждах и социальном обеспечении. Сейчас освобожденные лица, нуждавшиеся в восстановлении документов, удостоверяющих личность и гражданство, их получили», — сказано в сообщении.

Также Людмила Денисова сообщила, что Служба занятости провела для этих граждан работу по поиску вакансий, которые предусматривают предоставление жилья. Большинство на эти предложения согласилась. В то же время 12 человек из числа освобожденных до сих пор не определились с местом работы и проживания.

27 февраля состоится заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц бывшими лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту, которая рассмотрит вопросы и примет решение о выплате денежной компенсации в размере 100 тыс. грн.