Жителям Новопскова рекомендуют по нескольким адресам не употреблять воду из колодцев

Новопсковский поселковый совет рекомендует воздержаться от потребления питьевой воды из колодцев общего пользования, расположенных в пгт Новопсков по адресам: ул. Украинская, 134;ул. Новороссошанская, 35;ул. Магистральная, 240;ул. Прикамьянская, 6.

Об этом сообщается на сайте Новопсковской ОТГ

Это связано с несоответствием требованиям Государственных санитарных норм и правил «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком» -согласно информации от главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области.

Между поселковым отделом ЖКХ и 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Уккраины в Луганской области заключен договор №4 от 19.02.2020р. по предоставлению услуг на откачку и обеззараживание колодцев на территории громады. Соответствующие мероприятия будут проведены в ближайшее время — при благоприятных погодных условиях.