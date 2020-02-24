На КПВВ «Марьинка» умер пенсионер

Сегодня утром, 24 февраля, на КПВВ «Марьинка» умер мужчина.

Об этом с места события сообщает мониторы БФ «Право на защиту».

80-летний мужчина вместе с женой ехал из Макеевки, что на неподконтрольной правительству Украины территории, в Днипро. Еще в машине, которая везла супругов с «нулевого» блокпоста, пенсионеру стало плохо.

«На паспортном контроле он потерял сознание. Врачи (PUI) Première Urgence Internationale сразу начали оказывать ему первую помощь. Вместе с врачами скорой помощи из Марьинки они 25 минут осуществляли сердечно-легочную реанимацию. Но спасти мужчину не удалось», — сказано в сообщении.

В 10:42 медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера.