Благодаря грантам от «ЮНИСЕФ» и благотворителям в сватовской школе появился скалодром

Щестиметровый скалодром установили во второй школе Сватово. Здесь занимается около полусотни участников кружка по спортивному туризму. Часть скалодрома и спортивного снаряжения ученики школы купили за деньги проекта малых грантов детского фонда «ЮНИСЕФ», все остальное помогли купить и установить благотворители. Установили скалодром с двумя дорожками около недели назад.

Об этом сообщает Суспільне

Кружок по спортивному туризму в Сватово работает с начала восьмидесятых годов прошлого века, рассказал его организатор Сергей Сидоренко. Сейчас его посещает около 50 учащихся школ района. Они не только участвуют в соревнованиях, но и ходят в походы на байдарках Северским Донцом. В прошлом году, говорит Сергей Сидоренко преодолели 85 километров, получив первенство среди туристических клубов области.

— Прежде всего необходимо уметь осуществлять вязку узлов, осуществлять наведение переправы, устанавливать палатку, разжигать костер. То есть много разных этапов проходит. В прошлом году средняя группа заняла 3 место в городе Северодонецк, если взять учителей наших — это тоже наша гордость, то на областных соревнованиях в Лисичанске они заняли 1 место, — рассказывает организатор кружка по спортивному туризму Сергей Сидоренко.

Испытать новый скалодром смогут и туристы, рассказывает Сергей Сидоренко. На следующей неделе на базе второй школы пройдут областные соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях. Заявки на участие подали около десяти туристических клубов Луганщины.