СМИ: возле Сватово в грязи застряла фура со свиньями

23 февраля около 15:00 на трассе Н-26 «Чугуев-Меловое» вблизи Сватово застряла фура со свиньями. В прицепе грузовика находится 180 голов свиней общим весом 16 тонн. До сих грузовик стоит на обочине и не может уехать.

Об этом сообщает svatove.city

Водитель фуры рассказал журналистам, что был вынужден остановиться по нужде. Свиньи, которые находятся в фуре, принадлежат одной из фирм в Старобельском районе, их везут на убой на Харьковщину.

Как указывается, из-за непрекращающегося дождя колеса грузовика просели в землю с одной стороны и грузовик наклонился. Со вчерашнего дня — с трех часов дня, водитель не может выехать.

За это время извлечь фуру пытались военные, но не смогли потянуть его. Водитель обращался и к спасателям, которые перенаправили его к дорожникам. Те ответили, что у них нет такой техники, которая могла бы извлечь грузовик.