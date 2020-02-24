Депутаты Троицкого поселкового совета выделили средства для помощи местной больнице

На очередной сессии Троицкой поселкового совета, которая состоялась 19 февраля 2020, депутаты проголосовали за выделение дополнительной финансовой помощи КНП «Троицкое РТМО» в размере 1 миллион 129 тысяч 249 гривен. Напомним, что накануне второго этапа медреформы больницы оказалась в тяжелом финансовом положении: государственной субвенции не хватает на зарплату медикам, из-за чего было решено сократить гинекологическое и инфекционное отделения.

Об этом сообщается на сайте Троицкой ОТГ.

!19 февраля 2020 решен вопрос о выделении дополнительных ресурсов из поселкового бюджета:

для приобретения продуктов питания-120 тыс.гривен;

для приобретения медикаментов для детей с инвалидностью -168 тыс.гривен,

для оплаты труда с начислениями 10 работникам пищеблока и буфетчиц-173,6 тыс.гривен,

для оплаты за дежурство на дому врачам важнейших специальностей и среднему медицинскому персоналу в дневное и ночное время — 519,9 тыс. гривен,

для оплаты услуг по обслуживанию лифта в хирургическом отделении — 77,5 тыс. гривен;

оплаты расходов водителям предприятия — 7 тыс. гривен», — сказано в сообщении.

Кроме этого, учитывая особенности перехода предприятия на новые требования медицинской реформы поселковый совет отдельно выделил средства для приобретения 12 комплектов программного обеспечения «МедИнфосервис» — 63 тыс. гривен, то есть 12 врачей в стационаре и поликлинике смогут работать в онлайн режиме с Национальной службой здоровья Украины.



Для проведения 1661 ребенку туберкулинодиагностики (проба Манту) вакцина будет передана из КНП «Троицкий ЦПМСП» для педиатров ТМО.

Троицкий поселковый глава Демид Палагно заявил, что будет держать ситуацию на личном контроле.