В Службе автодорог Луганской области рассказали о строительстве дороги между Меловым и Зориновкой

Технико-экономическое обоснование строительства 7 км дороги, которая соединит пгт Меловое с с. Зориновка в Меловском районе, находится на согласовании в различных органах.

Об этом рассказал в интервью Луганщина.ua начальник Службы автомобильных дорог Павел Цубер, комментируя этот проблемный участок.

«Технико-экономическое обоснование строительства 7 км этой дороги мы уже направили на согласование пограничникам, в «Укравтодор». Областная власть и район рассматривают земельный вопрос, ведь часть земли, где может проходить эта дорога находится в государственной собственности, а часть — в частной. Это очень сложный вопрос, но без его решения дальнейшие шаги невозможны»,- сообщил он.

Напомним, что осенью 2018 года украинскими пограничниками по требованию российской стороны был заблокирован участок трассы Т-1307 «Сватово-Новопсков-Меловое» — 4 километра трассы между селами Алексеевка и Зориновка проходят по российской территории. Россияне не имеют возможности использовать этот узкий участок, примыкающий к железнодорожным путям, но запрещают использовать его и украинской стороне.

Объездная грунтовая дорога, которая была сделана для транспортного сообщения между населенными пунктами, в условиях плохой погоды становится непригодной для проезда. Чтобы добраться до Мелового, местным жителям приходится ехать в объезд — а это как минимум 40 км.

Из-за отсутствия нормального проезда граждане даже выходили на акции протеста

В январе 2020 года на совещании в ЛОВГА обсуждалось строительство новой дороги, которая соединит населенные пункты Зориновка, Алексеевка и Меловое