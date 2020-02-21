Цубер: «При нынешних условиях нам нужно 9 лет, чтобы восстановить все дороги госзначения на Луганщине»

В 2020 году на Луганщине запланировано 2, 5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения (135 км). А на эксплуатационное содержание дорог — 235 млн грн (ямочные, аварийные ремонты, зимнее содержание дорог, противогололедные мероприятия, уборка снега, безопасность дорожного движения, разметка, знаки).
Об этом сообщил в интервью Луганщина.ua начальник Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер.
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«Да, и объемы финансирования на текущей год можно назвать беспрецедентными. Впервые на дороги Луганщины выделяются миллиарды, а не миллионы. Из этих миллионов около 80% шло на содержание дорог и на остаточные 20% выполнялся ремонт небольших участков дорог — до 10 км длиной. «Укравтодор» взял курс на отход от подобной практики, ведь пока мы ремонтируем одни участки, рядом разрушаются другие, и общая картина дороги остается неизменно плохой. По моим подсчетам, чтобы восстановить все дороги государственного значения в Луганской области (1177 км), при таких, как сегодня, объемах финансирования и ценах, нам нужно 9 лет», — подчеркнул Павел Цубер.