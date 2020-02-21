Цубер: «При нынешних условиях нам нужно 9 лет, чтобы восстановить все дороги госзначения на Луганщине»

В 2020 году на Луганщине запланировано 2, 5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения (135 км). А на эксплуатационное содержание дорог — 235 млн грн (ямочные, аварийные ремонты, зимнее содержание дорог, противогололедные мероприятия, уборка снега, безопасность дорожного движения, разметка, знаки).

Об этом сообщил в интервью Луганщина.ua начальник Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер.