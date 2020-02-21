Каплин: электрокарами на КПВВ «Станица Луганская» с момента запуска воспользовались более 100 тысяч человек

С августа 2019 года электрокары на КПВВ «Станица Луганская» перевезли более 100 тысяч человек. Напомним, они функционируют при поддержке Гуманитарной миссии «Пролиска» и UNHCR Ukraine — Aгентство ООН по делам беженцев в Украине

» Расстояние в 850 метров демилитаризованной зоны между КПВВ «Станица Луганская» и мостом через реку Северский Донец электрокар преодолевает за 1 минуту 19 секунд. Ежедневно на маршруте находится 2 электрокара, которые в зимнее время функционируют с 8-00 до 15-00 без перерыва и выходных.Подвоз на электрокарах осуществляется ежедневно и бесплатно для лиц с инвалидностью, маломобильных и немобильных пожилых лиц, беременных женщин и пассажиров с детьми до 3-х лет», — рассказал координатор миссии «Пролиска» Евгений Каплин, который проинспектировал работу электрокаров.