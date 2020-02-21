135 километров дорог: Цубер назвал трассы, которые отремонтируют в 2020 году на Луганщине

В 2020 году в Луганской области планируется восстановить 135 километров дорог.

Об этом рассказал в интервью Луганщина.ua начальник Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер.

«В соответствии с отдельным поручением президента, четыре участка дороги Северодонецк — Станица Луганская является первостепенной задачей, нужно выполнить в этом году. Мы понимаем, что есть дороги и в худшем состоянии, чем эта, но мы должны учитывать и трафик, и стратегическое значение. Также к стратегическим направлениям отнесена дорога на Золотое, где есть возможность открытия КПВВ с автомобильным сообщением в отличие от пешеходного в Станице Луганской. Уже заложены средства, и мы начинаем проектирование ремонта автодорог Р-66 и Т-1316. К весне проекты будут готовы, и как только будут выделены средства, без колебаний начнем работы. Предварительно планируем начать уже с 1 марта», — сообщил Павел Цубер.

Что касается ремонта дороги Новоайдар-Старобельск-Беловодск, то чиновник отметил, что дорожники пытаются сделать проезд по этой трассе.