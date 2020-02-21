В Рубежном таксист сбил человека на пешеходном переходе и бросил умирать

В ночь с 15 на 16 февраля водитель такси, управляя легковым автомобилем в г.Рубежное, нарушив Правила дорожного движения Украины на пешеходном переходе, совершил наезд на пешехода, в результате чего последний получил тяжкие телесные повреждения.

После совершения ДТП водитель, даже не тормозя, исчез, оставив потерпевшего в опасности, передает пресс-служба горсовета со ссылкой на местную прокуратуру

По горячим следам личность водителя была установлена сотрудниками полиции. Он был задержан, изъяты вещественные доказательства и автомобиль, на котором совершено ДТП.

Водителю сообщено о подозрении по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч.1 ст.135 УК Украины (оставление в опасности).

В уголовном производстве проводятся следственные действия, устанавливаются свидетели происшествия, назначены необходимые экспертизы.

На время следствия подозреваемый будет держаться под стражей.

Справка: санкция ч.2 ст.286 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Часть 1 ст.135 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.