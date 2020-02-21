В последний раз видели у реки: на Луганщине уже несколько дней ищут мужчину

18 февраля в Службу спасения «101» от дежурного Старобельского отделения полиции поступило сообщение об исчезновении гражданина, 1952 года рождения. По словам родственников, последнее место нахождения человека в селе Чмыровка, берег р. Айдар.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

На место происшествия направлены спасательное отделение дежурного караула 6-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и привлечено водолазов Луганской коммунального учреждения «Областная спасательно-водолазная служба» г.. Рубежное для проведения поисковых работ.

С 18 по 20 февраля, общими силами водолазной службы и спасателями, с помощью резиновой лодки и «кошки», обследовано почти 20 тыс. кв. м водной акватории. Также совместно с работниками полиции спасатели провели поисковые работы прилегающих к берегам лесных полос.

К поисковым работам привлекалось 38 спасателей, 20 сотрудников национальной полиции и 3 водолазы.

К сожалению гражданина не найдено и в настоящее время он числится пропавшим без вести.

«Призываем всех, кто имеет какую-либо информацию, обращаться по телефону «101» или «102»«, — сказано в сообщении.