1 марта в Северодонецке будут отмечать Масленицу: программа мероприятий

1 марта в Северодонецке на площади Победы запланированы мероприятия, связанные с празднованием Масленицы.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

В горсовете также напоминают, что в связи с праздником 1 марта с 09.00 до 17.30 на некоторых участках будет перекрыто движение.

«Согласно решению исполнительного комитета Северодонецкого городского совета от 06.02.2020 года №105, в связи с проведением массовых праздничных мероприятий по случаю праздника «Масленица» 01.03.2020 г.. С 09.00 до 17.30 будет перекрыто движение автотранспорта на участке проспекта Центральный, между проспектом Гвардейский и улицей Маяковского, согласно схеме.

Движение маршрутных такси маршрута №101, будет осуществляться по измененной схеме», — сказано в сообщении.