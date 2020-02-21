Путин заявил о надежде на мир с Зеленским

Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину«, которое начало выходить частями в 6-ю годовщину расстрелов на киевском Майдане, передает УП

«Надежда умирает последней, есть [вероятность договориться с Зеленским о мире и дружбе]. Но, к сожалению, вот он [Зеленский] приехал из Парижа с саммита в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года] и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу», — сказал Владимир Путин.

На вопрос, стала ли дружба с Украиной потерей для России, Путин ответил утвердительно.

При этом он повторил свой тезис о том, что «мы [россияне и украинцы] – один и тот же народ».

