Соляная комната в Лисичанске: кому рекомендованы процедуры и сколько стоит сеанс

На прошлой неделе Лисичанская городская организация Общества Красного Креста Украины внедрила в жизнь проект «Соляная комната».

Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета.

Соляная комната — это специально оборудованное помещение, предназначенное для проведения процедур галотерапии, физиотерапевтического метода лечения и реабилитации искусственно созданным соляным микроклиматом.

Дыхание испарениями соли признано эффективным средством в лечении болезней и профилактики заболеваний. Пребывание в таком помещении положительно влияет на нервную систему человека и действует как успокоительное.

Воздух внутри комнаты в 10 раз чище, чем снаружи!

Галотерапия рекомендована для:

— общей реабилитации и оздоровления организма;

— очищение и лечение дыхательных путей

— оздоровление системы кровообращения и лимфотока;

— содействие выведению шлаков

— стабилизации обменных процессов;

— получение косметологического эффекта;

— омоложение, лечение заболеваний кожи;

— профилактики целлюлита;

— достижение антистрессового и антидепрессивного эффекта;

— для лечения всех видов аллергии и ее профилактики.

Высокая эффективность галотерапии наблюдается при лечении детей!

Использование галотерапии целесообразно в качестве дополнительного лечения и реабилитации в период после перенесенной острой респираторной инфекции верхних и нижних дыхательных путей (ринит, синусит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит, пневмония).

Чтобы подышать целебным воздухом, совсем не обязательно ехать далеко. Такие процедуры доступны по адресу: г.. Лисичанск, пр. Победы, 56 (Лисичанская городская поликлиника) II этаж, кабинет №24.

Стоимость 1 сеанса посещения соляной комнаты — 50 гривен.

Время сеанса — 40 минут.

Возрастные ограничения — детям от 3 + лет.

Предварительная запись по телефонам: 050 839 02 99; 095259 62 53.

Напомним, что проект «Соляная комната» стал возможен в Лисичанске благодаря поддержке Международного Комитета Красного Креста в Украине и непосредственно автора проекта, председателю городской организации Общества Красного Креста Украины Татьяне Бабич.