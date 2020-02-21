«Попаснянскому водоканалу» предлагают дать статус защищенного потребителя

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Попаснянский райсовет хочет, чтобы КП «Попаснянский водоканал» дали статус защищенного потребителя. Это бы обезопасило предприятие от постоянных угроз обесточивания.

«Уже пятый год жители нашего района страдают от постоянных проблем с водоснабжением. Эти бесконечные угрозы (реализованные и нет) об отключении объектов водоканала от электроэнергии реально достали всех! Обидно, что во многом этот вопрос является заполитизированным, ключи решения которого ищут на переговорах в Минске. Но люди страдать и быть заложниками этой патовой ситуации не должны! «, — сообщил на своей странице в соцсети и.о. главы райсовета Николай Черников.

Он добавил, что соответствующее обращение было направлено в МинВОТ.

«От районного совета этот вопрос постоянно подымается на самых высоких уровнях, от которых, собственно говоря, и зависит его успешное решение. Одним из таких действенных механизмов может являться внесение изменений в постановлении КМУ от 27.12.2018г. № 1209: с целью стабильного электроснабжения Попаснянского водоканала — предоставить ему статус защищенного потребителя! Соответствующее обращение нами было направлено в МИНТОТ», — рассказал Николай Черников и добавил, что ответ на обращение уже получен.

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