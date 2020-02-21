«Попаснянскому водоканалу» предлагают дать статус защищенного потребителя

Попаснянский райсовет хочет, чтобы КП «Попаснянский водоканал» дали статус защищенного потребителя. Это бы обезопасило предприятие от постоянных угроз обесточивания.

«Уже пятый год жители нашего района страдают от постоянных проблем с водоснабжением. Эти бесконечные угрозы (реализованные и нет) об отключении объектов водоканала от электроэнергии реально достали всех! Обидно, что во многом этот вопрос является заполитизированным, ключи решения которого ищут на переговорах в Минске. Но люди страдать и быть заложниками этой патовой ситуации не должны! «, — сообщил на своей странице в соцсети и.о. главы райсовета Николай Черников.

Он добавил, что соответствующее обращение было направлено в МинВОТ.

«От районного совета этот вопрос постоянно подымается на самых высоких уровнях, от которых, собственно говоря, и зависит его успешное решение. Одним из таких действенных механизмов может являться внесение изменений в постановлении КМУ от 27.12.2018г. № 1209: с целью стабильного электроснабжения Попаснянского водоканала — предоставить ему статус защищенного потребителя! Соответствующее обращение нами было направлено в МИНТОТ», — рассказал Николай Черников и добавил, что ответ на обращение уже получен.