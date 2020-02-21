Мокрый снег и дождь: какая погода ждет жителей Луганщины на выходных

Синоптики обещают региону мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

Так, в субботу, 22 февраля, облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью от 2 0 тепла до 3 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.

В воскресенье, 23 февраля, облачно. Ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью от 2 0 тепла до 3 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.