Миллиардер Буткевич: «Моим бизнесом в Донецке владеет то ли вдова, то ли любовница Захарченко»

В интервью журналисту Дмитрию Гордону миллиардер Геннадий Буткевич, совладелец «АТБ-Маркет» и один из украинских предпринимателей, против которых в РФ введены санкции, ответил, что произошло с его бизнесом на неподконтрольных территориях Украины. Фрагмент интервью в рамках передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» опубликован на YouTube-канале , пишет Диалог

Д. Г.: — В Крыму и на оккупированной части Донбасса у Вас много осталось магазинов?

Буткевич: — Пфф… 152 магазина. А в Крыму мы красиво убежали, вовремя. Отдали за бесценок, потому что понимали, что работы не будет и в принципе работать так «не по чести».

Д. Г.: — А на Донбассе их даже продать не удалось, да?

Буткевич: — Нет. Там забрали. Просто забрали. Приезжали там некоторые элементы – контингент, с которым я когда-то встречался. Было приглашение тогда от Захарченко, что я приеду и у меня будет все в порядке. Если я туда приеду поговорить с ним. Мне это уже было страшно, да и я не поехал из-за того, что я просто считал не правильным работать там.

Д. Г.: — И тогда все отобрали?

Буткевич: — И через неделю-две мне прислали приказ о национализации магазинов этих.

Д. Г.: — Кто владеет ими, вы знаете?

Буткевич: — Вроде бы там то ли жена, то ли любовница Захарченко