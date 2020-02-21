На Луганщине мужчина получил ожоги лица, пытаясь потушить загоревшееся авто

Утром 20 февраля 9:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по адресу: Кременской район, с. Краснореченское, ул. Набережная.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на частном дворе горит легковой автомобиль «ВАЗ — 2107» и рядом находился человек с незначительными ожогами лица, которые он получил в результате самостоятельных попыток тушения автомобиля.

Пожарные оказали гражданину первую домедицинскую помощь до прибытия специалистов скорой медицинской помощи. По прибытии медицинской службы и проведения ими осмотра пострадавшего установлено, что госпитализация не требуется.

Пожар с помощью ствола ГПС-600 был ликвидирован уже через несколько минут.

К ликвидации привлекались 2 огнеборца и 1 единица пожарной техники.

Причину и обстоятельства пожара выясняют специалисты.