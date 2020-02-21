«Кто-то катается на машинах премиум-класса, а кто-то не знает, чем кормить детей»: Ходаковский о бедности в «ДНР»

Экс-главарь НВФ «ДНР» Александр Ходаковский признал, что люди, урвавшие себе «власть» в непризнанной «республике» разбогатели, а остальные граждане сводят концы с концами.

«На сегодня у нас огромная разобщенность в обществе. О какой социальной справедливости можно говорить, если кто-то катается на машинах премиум-класса, а кто-то не знает, чем завтра кормить детей? У нас формируется элитарная прослойка, а большинство еле сводит концы с концами. Мы же будто живем в каком-то довоенном времени, не осознавая реальности нашего положения», — заявил Ходаковский российской «Комсомольской правде».

Также экс-главарь НВФ «ДНР» заявил, «власть» делает вид, что безработных людей нет.