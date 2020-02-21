Турчинов признал промах с Гиркиным на Донбассе в 2014 году

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что жалеет, что в 2014 году на Донбассе не уничтожили банду Игоря Стрелкова (Гиркина).

Такое признание прозвучало в эфире программы «Антиподы» с Сергеем Ивановым, передает Обозреватель.

На вопрос о том, жалеет ли он, что в 2014 году не ликвидировал людей Гиркина, которые выходили из Славянска, Турчинов ответил: