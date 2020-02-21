Турчинов признал промах с Гиркиным на Донбассе в 2014 году

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что жалеет, что в 2014 году на Донбассе не уничтожили банду Игоря Стрелкова (Гиркина).
Такое признание прозвучало в эфире программы «Антиподы» с Сергеем Ивановым, передает Обозреватель.
На вопрос о том, жалеет ли он, что в 2014 году не ликвидировал людей Гиркина, которые выходили из Славянска, Турчинов ответил:
comments powered by HyperComments
«Начнем с того, что я не мог в 2014 году уничтожить колонну Гиркина, потому что в 2014 году я уже снял с себя полномочия Верховного головнокомандующего. Но я считаю, что эту колонну нужно было уничтожить до последнего».