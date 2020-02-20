В штабе ООС подтвердили передачу тела погибшего 18 февраля бойца ВСУ

Сегодня, 20 февраля состоялось возвращение из временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб в бою 18 февраля.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя», — сказано в сообщении.

Кроме того, украинской стороне удалось получить останки тела еще одного украинского военного — Тимощука Сергея Владимировича, погибшего еще в 2014 году во время выполнения боевых задач, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.