СМИ: В «Слуге народа» выбрали «смотрящего» на местных выборах в Луганской области

Партия «Слуга народа» начала подготовку к местным выборам , которые состоятся 25 октября этого года.

Об этом сообщается в материале «Украинской правды».

По данным УП, Зеленский лично подключился к контролю за подготовкой к выборам 25 октября.

В Офисе президента местными выборами сегодня занимаются два человека: первый заместитель руководителя ОПГ Сергей Трофимов , который отвечает в ОПУ за «регионалки» и первый помощник президента Сергей Шефир.

«УП» отмечает, что несколько недель назад на одном из совещаний, которое касалась выборов, Трофимов предложил идею назначить в каждую область куратора по подготовке к выборам от парламента.

По его словам, в каждую область Банковая отправит по народному депутату, прежде всего отвечать за отбор людей в списки в областных и городских советов, а тогда — за формирование штабов.

«По словам очевидцев, идея Трофимова понравилась президенту. Теперь Зеленский лично утверждает список «смотрящих» избранников по регионам. Первое совещание с избранными уже успел провести Сергей Шефир», — сказано в сообщении.

К примеру, в Луганской области таким куратором стал депутат Максим Ткаченко .

До избрания в парламент был руководителем компании «Квартал-концерт» и Летнего театра «Морвокзал».

Занимался организацией концертов и гастролей всех проектов студии «Квартал 95», таких как «Вечерний квартал», «Лига смеха», «Женский квартал», моно-концерты Валерия Жидкова.