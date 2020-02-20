СМИ: В «Слуге народа» выбрали «смотрящего» на местных выборах в Луганской области

Партия «Слуга народа» начала подготовку к местным выборам , которые состоятся 25 октября этого года.
Об этом сообщается в материале «Украинской правды».
По данным УП, Зеленский лично подключился к контролю за подготовкой к выборам 25 октября.
В Офисе президента местными выборами сегодня занимаются два человека: первый заместитель руководителя ОПГ Сергей Трофимов , который отвечает в ОПУ за «регионалки» и первый помощник президента Сергей Шефир.
«УП» отмечает, что несколько недель назад на одном из совещаний, которое касалась выборов, Трофимов предложил идею назначить в каждую область куратора по подготовке к выборам от парламента.
По его словам, в каждую область Банковая отправит по народному депутату, прежде всего отвечать за отбор людей в списки в областных и городских советов, а тогда — за формирование штабов.
«По словам очевидцев, идея Трофимова понравилась президенту. Теперь Зеленский лично утверждает список «смотрящих» избранников по регионам. Первое совещание с избранными уже успел провести Сергей Шефир», — сказано в сообщении.
К примеру, в Луганской области таким куратором стал депутат Максим Ткаченко .
До избрания в парламент был руководителем компании «Квартал-концерт» и Летнего театра «Морвокзал».
Занимался организацией концертов и гастролей всех проектов студии «Квартал 95», таких как «Вечерний квартал», «Лига смеха», «Женский квартал», моно-концерты Валерия Жидкова.comments powered by HyperComments