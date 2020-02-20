В результате обстрела 18 февраля вооруженными формированиями Российской Федерации восточной окраині города Попасная с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм повреждено более 10 могил на городском кладбище.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуждает циничный факт обстрела городского кладбища и обращается к представителям СММ ОБСЕ относительно фиксации указано факта», — сказано в сообщении.

На восточной окраине Попасной под обстрел попало кладбище / Фото — штаб ООС

На восточной окраине Попасной под обстрел попало кладбище / Фото — штаб ООС