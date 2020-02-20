Штаб ООС: на восточной окраине Попасной под обстрел попало кладбище. ФОТО

18

В результате обстрела 18 февраля вооруженными формированиями Российской Федерации восточной окраині города Попасная с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм повреждено более 10 могил на городском кладбище.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуждает циничный факт обстрела городского кладбища и обращается к представителям СММ ОБСЕ относительно фиксации указано факта», — сказано в сообщении.

На изображении может находиться: дерево, на улице и природа

На восточной окраине Попасной под обстрел попало кладбище / Фото — штаб ООС

На изображении может находиться: растение, дерево, на улице и природа

На восточной окраине Попасной под обстрел попало кладбище / Фото — штаб ООС

На изображении может находиться: на улице

На восточной окраине Попасной под обстрел попало кладбище / Фото — штаб ООС

comments powered by HyperComments