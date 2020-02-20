Ресурсы НВФ заявили о передаче ВСУ тела бойца, погибшего 18 февраля на Луганщине

В районе моста через Северский Донец вблизи Счастья состоялась передача на подконтрольною территорию Украины тела погибшего 18 февраля бойца ООС.

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

Также НВФ заявили, что передали останки бойца, который погиб в 2014 году в районе Луганского аэропорта.