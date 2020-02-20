Ресурсы НВФ заявили о передаче ВСУ тела бойца, погибшего 18 февраля на Луганщине

В районе моста через Северский Донец вблизи Счастья состоялась передача на подконтрольною территорию Украины тела погибшего 18 февраля бойца ООС.
Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.
Также НВФ заявили, что передали останки бойца, который погиб в 2014 году в районе Луганского аэропорта.
comments powered by HyperComments
«В результате поисковых работ, в результате молекулярной экспертизы была установлена личность погибшего, и украинская сторона была уведомлена в рамках переговорного процесса. Поэтому сегодня мы выполняем свои обязательства: передаем тело погибшего и костные останки. Личности погибших — и одного и второго – установлены» , — заявила так называемая представитель «ЛНР» в ТКГ в Минске Ольга Кобцева.