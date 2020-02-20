Машовец: В «ЛНР» хотят закрыть три шахты, чтобы отдать долги по зарплате

По данным группы «Информационное сопротивление» в так называемой «ЛНР» планирует в ближайшее время закрыть шахты «Новопавловская», «Миусинская» и «Вергулёвская», все из состава компании «Центроуголь».

Об этом сообщает военный эксперт, координатор «ИС» Константин Машовец.

«Фактически это означает прекращение функционирования данных предприятий. Таким образом, руководство оккупационной администрации надеется «изыскать средства» для выплаты рабочим и сотрудникам данных предприятий задолженности по заработной плате за ноябрь-декабрь прошлого 2019-го года», — сказано в сообщении.

Кроме этого, по имеющейся информации, подземный водо-отливной комплекс шахты «им. П.Войкова» в Должанске (бывш. Свердловск) находится в предаварийном состоянии.

«Суммы из бюджета РФ, которые выделяются в течение года на поддержание его в рабочем состоянии, не хватает. Дополнительные средства на эти цели правительство РФ и компания ЗАО «Внешторгсервис», на балансе которой находится данное оборудование, выделять отказываются. Данная ситуация вполне может привести к остановке данного оборудования и подтоплению шахт «им. Я.М.Свердлова» и «Красный партизан», с которыми шахта «им.П.Войкова» связана технологически», — отмечает К. Машовец.