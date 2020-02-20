МККК приобрела оборудование для ремонта трансформатора насосной станции Попаснянского водоканала

12 аккумуляторных батарей, измерители напряжения и более 2000 метров кабеля привезли сотрудники Международного Комитета Красного Креста в Лоскутовку, что на Луганщине. Оборудование передали для ремонта трансформатора западной фильтровальной станции Попаснянского водоканала.

Об этом сообщает Суспільне

Западная фильтровальная станция Попаснянского водоканала обеспечивает водой населенные пункты вблизи линии разграничения на Луганщине. 19 февраля здесь начали демонтаж старого трансформатора. Затем установят новые аккумуляторные батареи.

— В июне 2019 осколком был поврежден изолятор ввода фазы А, высоковольтной. Произошло разрушение и возгорание трансформатора. Международная организация предоставила весь объем необходимых материалов для замены и отныне мы начали замену оборудования, — говорит заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко.

По словам Евгения Лысенко, сейчас ждут финансирования, чтобы купить новый трансформатор.

Оборудование закупили за деньги Международного комитета Красного Креста. Потратили 40 000 долларов.

— Сейчас, эта конфликтная ситуация в развитии, для нас очень важно обеспечить сервисы у тех людей, которые пользуются и живут вдоль линии разграничения. Водоканал играет в этом одну из ключевых ролей, — говорит представитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко.

Как рассказал Александр Власенко, они планируют помогать компаниям-водопоставщикам Донбасса и в дальнейшем.