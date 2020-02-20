На Луганщине мужчина пытался вывезти в РФ четыре иконы конца XVIII — начала XIX века

Оперативники Службы безопасности Украины установили, что житель Великоцка Луганской области планирует нелегально переправить через государственную границу четыре старинные иконы, датированные концом XVIII — началом XIX века. Покупателей он подыскивал среди владельцев иностранных антикварных магазинов.

Об этом передает пресс-центр СБУ.

Задержали злоумышленника при прохождении таможенного досмотра на пункте пропуска «Меловое». Иконы он скрыл среди личных вещей.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2. ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.