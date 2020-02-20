Каплин: во время обстрела у пенсионера из Новотошковского случился сердечный приступ

Вчера, 19 января, руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин посетил Новотошковское и Орехово Луганской области, где 18 января произошел мощный обстрел.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Всего в Новотошковском на данный момент проживают 670 человек, включая 60 детей. Каплин отметил, что в период обстрела, который длился с 5 утра до 12 часов дня, люди находились в подвалах.

«Снаряды разрывались вблизи населенного пункта на полях, где находятся позиции военнослужащих, а также на единственной дороге, соединяющей населенный пункт с мирной территорией, поэтому выехать из населенного пункта во время боя не представлялось возможным. Осколки разлетались по всему поселку, однако, благодаря тому, что на улице в момент активизации боевых действий не было людей, удалось избежать ранений и гибели среди гражданского населения.», — отметил он.

Также Евгений Каплин рассказал, что у местного жителя на фоне волнений произошел сердечный приступ. Мужчине оперативно была оказана вся необходимая помощь.

Что касается Орехово, то там люди также прятались в подвалах.