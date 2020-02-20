«Украина знает все»: в Минобороны подсчитали путинских наемников на Донбассе

На оккупированном Донбассе, где 18 февраля в районе Золотого произошел бой между сепаратистами и бойцами ВСУ, на данный момент находится более 25 тысяч российских военных.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью телеканалу Прямой и пригрозил оккупантам тем, что «Украина знает все» о планах России по наращиванию военных сил на оккупированной территории, передает Главред

«Мы не видим в этом пока какой-то серьезной, экстренной для нас информации по изменению ситуации безопасности и так далее. Мы в плановом порядке наращиваем способности Вооруженных сил», – заявил министр.

Ранее Загорднюк также заявил, что после неудачной попытки прорыва в районе Золотого боевики российско-оккупационных формирований отошли на свои прежние позиции.