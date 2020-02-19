Карта рассрочки «Совесть»

Теперь не нужно просить в долг и ждать зарплаты, когда ее задерживают, ведь карта «Совесть» позволяет получить беспроцентную рассрочку. Этот финансовый продукт предлагает Киви банк. Владельцы карты смогут рассчитывать на справедливые условия в процессе обслуживания и покупки товара в пределах установленного лимита. Применяется с целью кредитования в фирмах-партнерах. Важным отличием этой карты от аналогичных является то, что средства, которые лежат на ней, предназначены для приобретения товара в рассрочку, а не в кредит. Занимая средства в банке, финансовое учреждение удерживает процент с клиента, но если клиент берет рассрочку, то процентные ставки отсутствуют.

Иными словами, покупатель сможет приобрести товар, а заплатить за него потом – несколькими платежами в течение определенного временного промежутка. При этом он не будет переплачивать за такое выгодное предложение. Правда, совершить покупку можно не в каждом магазине, но в большинстве торговых точек. Важным моментом является то, что заказать карту проще в режиме онлайн. Для этих целей рекомендуется отыскать устройство, которое имеет доступ к интернету. Далее следует зайти на официальный сайт, заполнить форму. Порядок действий следующий:

— перейдите на сайт карты

— нажмите «Заказать карту». Эта кнопка находится в середине сайта

— перейдите в специальную форму. Клиент получает возможность автоматически прейти в эту часть сайта

Форму следует заполнить. Рекомендуется ввести имя, фамилию, а также телефон. После того, как заполнили форму, нужно нажать «Далее». На этом этапе в автоматическом режиме отправят код, который следует ввести в поле. Банку необходимо будет предоставить свои паспортные данные. Водите только подлинную информацию.

Преимущества «Совести»

Карту можно оформить при помощи онлайн-заявки. Ознакомьтесь с тарифами, условиями использования, лимитами, нюансами оформления. К партнерам банка относят более 45000 компаний, магазинов, торговых сетей. Полный список обозначен на официальном сайте. Перед владельцем карты открываются уникальные условия – можно делать приобретения без процентов и первоначального взноса. Рассрочка – до года. К важным преимуществам оформления относят следующее:

— лимит кредитования возобновляемый

— можно делать любые приобретения

— беспроцентная рассрочка от 30 дней до 12 месяцев

— бесплатное, оперативное оформление карты

— информирование при помощи смс бесплатное, не взимается комиссия

— различные способы пополнения баланса

— дистанционное обслуживание

— если не успели пополнить карту вовремя, то взимается небольшая неустойка

Клиент подучает возможность отслеживать передвижение средств при помощи личного кабинета, в мобильном приложении или на сайте. Воспользоваться услугой можно без переплат. Банк предусмотрел мельчайшие детали, поэтому нет необходимости в том, чтобы переживать из-за возможного пропуска даты пополнения карты. Так банк уведомит вам смс, где будет указана нужная сумма. Есть вариант самому узнать нужную информацию при помощи личного кабинета.

Магазины-партнеры

Их список достаточно широкий. Это объясняется тем, что стать партнером сможет абсолютно любая компания. Для того, чтобы участвовать в беспроцентной акции, следует знать полный список заведений. Оплатить покупки можно в точках, которые представлены широкими категориями: магазины одежды, АЗС, аптеки, магазины с бытовой техникой, мебельные магазины, а также строительные супермаркеты, электроника, ювелирные магазины, бутики, салоны красоты, различные развлекательные центры, интернет-магазины, рестораны, кафе, продуктовые магазины, центры для детей.

Как воспользоваться картой

Покупки совершаются внутри партнерской сети, нельзя обналичить карту. Делать выгодные покупки можно только внутри партнерской сети, в торговых точках, онлайн-магазинах. Клиенту предоставляется возможность потратить весь кредитный лимит. Для того, чтобы оплатить ежемесячный платеж, необходимо лишь пополнить баланс любым, наиболее комфортным способом.

Лимит кредитования в каждом конкретном случает устанавливается в индивидуальном порядке. Если просрочки отсутствует, то его можно увеличить.

Условия пользования

Чтобы стать клиентом банка и счастливым обладателем карты, следует заполнить онлайн-заявку, которую доставят по любому адресу абсолютно бесплатно. Срок действия – 5 лет. Далее карточка переоформляется. Если потеряли карточку, то ее восстановление обойдется в 650 рублей. Важно помнить, что каждый банк устанавливает свои сроки рассрочки. Если займ полностью не погашен в течение указанного периода, то ставка за пользование финансами будет составлять 10%. Размер неустойки – 10%.

«Совесть» — карта, с которой ваши покупки будут более доступными.