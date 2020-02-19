Информация как фактор личного финансового успеха

Информация – это главный ресурс постиндустриального общества. Инвестиции в знания – наиболее эффективные и наименее рисковые. Особенно, если это – финансово-экономические знания.

Деньги способны делать деньги только тогда, когда они вкладываются в правильном направлении. Недостаточно иметь капитал для инвестирования – важно владеть знаниями о перспективных направлениях для вложений. Безусловно, можно воспользоваться услугами бизнес-консультанта либо нанять личного финансового менеджера. Но такие решения несут риски, обусловленные человеческим фактором, поэтому никто не сможет лучше распорядится вашими деньгами, чем вы. В конце концов, все богатейшие люди мира принимали свои лучшие решения самостоятельно и опираясь на собственные знания.

Сегодня информацию не нужно «добывать» — все, что нужно для принятия экономически обоснованных решений, уже находится в открытом доступе. Но из этого вытекает целый ряд проблем:

избыточность информации — физически невозможно отследить все источники потенциально полезной информации;

недостоверность – в СМИ и глобальной сети постоянно возникают фейки, порою, достаточно правдоподобные;

разрозненность данных – необходимо уметь систематизировать фрагментарную информацию и прогнозировать тенденции на ее основе.

Использовать информацию себе во благо – настоящее искусство, которое строится на небольшой доле интуиции и вполне конкретных инструментах, использованию которых можно обучиться.

Teachmecash – экосистема для тех, кто хочет научиться превращать информацию в деньги

Сервис Teachmecash – это гибрид обучающей платформы, информационного веб-портала и аналитической бизнес-среды. Наша визитная карточка – Teachmecash отзывы клиентов.

Мы не только рассказываем «где ловить рыбу» и как это делать, но и обучаем навыкам выбора «мест для рыбалки»: сфер с мощным инвестиционным потенциалом, экономических отраслей будущего, направлений, актуализация которых неизбежна.

Основа этого – глубинная финансовая грамотность: понимание социальных, психологических и политических процессов. На нашей платформе вы можете получить знания, которые станут основанием для вашего финансового благополучия в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.

Тот, кто умеет интегрировать информацию в общую картину, получает неоспоримые преимущества.

Владея этим искусством, можно:

узнавать киллер-инновации (и даже предсказывать их появление) – инвестиции в нововведения, полностью переворачивающие представления об отрасли, которые способны обеспечить место на новой вершине;

находить «голубые океаны» — низкоконкурентные инновационные среды с прекрасным потенциалом, испытывающие острый дефицит инвестиций, но способные стать новыми отраслями уже в ближайшем будущем;

выбирать наиболее экономически перспективные новшества в направлениях, решающих актуальные «боли» человечества: дефицит воды, загрязнение окружающей среды, изменения климата, продовольственная проблема, болезни.

Финансовые ресурсы плюс финансовые знания – это база для построения гибкой и эффективной финансовой стратегии, которая будет служить вам вне зависимости от изменений в экономике, политике или социуме.