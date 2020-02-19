Тормозные диски – особенности

Расходный материал, который требует своевременно замены, а также грамотной эксплуатации – тормозные диски и колодки. На них чаще всего не обращают внимания, пока все в порядке, успешно работает. При этом состояние тормозной системы напрямую влияет на безопасность водителя и ближайших к нему участников дорожного движения. Поэтому важно, чтобы томоза оптимально работали. И это – вопрос повышенной ответственности. Для вас — передние и задние тормозные диски на сайте JAPAN-CARs. Вы сможете приобрести их по адекватной стоимости, ознакомившись в удобное для вас время с ассортиментом в каталоге товаров и выбрав то, что вам нужно. Вы сможете созвониться со специалистами, чтобы в мобильном режиме получить бесплатную и компетентную консультацию. Вам разъяснят все важное по возникшим вопросам и помогут грамотно подойти к вопросу выбора. Доставка вашего заказа будет оперативной и безопасной.

Диски в системе торможения играют пассивную роль. В современных автомобилях устанавливают четыре тормозных пары. Чаще всего, нагрузка на переднюю и заднюю оси при торможении распределяется семьдесят на тридцать или шестьдесят на сорок. Поэтому конструкция дисков для передних и задних колес различна.

Из требований, предъявляемым к тормозным дискам, следует выделить стойкость к термическим нагрузкам, а также теплоемкость и теплопроводность. При торможении диск нагревается до трехсот или трехсот пятидесяти градусов в штатном режиме и до шестисот и более – при агрессивном стиле вождения. Важно, чтобы диск оперативно остывал, исключая потери прочности и геометрии, а также внутренней структуры. Для того чтобы увеличить теплоотдачу, диски делают вентилируемыми, а также перфорированными.

В зависимости от конструкции, а также расчетных нагрузок, возможны различные типы тормозных дисков. каждый — со своими положительными характеристиками. Полные диски – наиболее простые, цельные литые диски, которые изготавливают из качественных сплавов. Здесь следует выделить простую конструкцию, низкую стоимость и механическую стойкость. Кроме того, работа практически бесшумная. Нет вибрации.