Тормозные диски: когда пора менять

Тормозная система – одна из самых важных в автомобиле, так как она отвечает за общую безопасность. Обслуживание тормозной системы вызывает много вопросов у новичков, но и опытные водители допускают ошибки. Сервис japan-cars предоставляет подбор автозапчастей по марке, VIN номеру и наименованию.

Определяем степень износа дисков и колодок

В тормозной системе есть два элемента, которые требует особого внимания – тормозные диски и колодки. Связано это с тем, что они находятся в постоянном движении. В связи с этим на тормозных колодках устанавливается особый элемент, когда при сильном износе они начинают скрипеть со специфическим звуком. Некоторые модели имеют встроенные датчики, которые срабатывают, когда колодка стерлась до минимального значения.

Несмотря на то, что автомобиль способен сам оповестить о том, что пора менять колодки и диски, лучше всего проводить периодический осмотр. Идеальным вариантом будет 10 тысяч км пробега. Периодический осмотр элементов тормозной системы необходим потому что на износ дисков и колодок влияет стиль вождения. Передние колодки, в силу того, что они выполняют большую нагрузку, выходят из строя быстрее. В среднем они имеют запас хода 30 – 40 тысяч км, а задние в два – три раза больше.

Проблемы несвоевременной замены

Выход из строя элементов тормозной системы влияет не только на общую безопасность, так как увеличивается тормозной путь. Износ тормозных колодок негативно влияет на износ и выход из строя тормозных суппортов. Связано это с тем, что для нажатия на тонкий тормозной диск, поршень выдвигается из суппорта на большую длину.

Как выбрать запчасти

Выбирая тормозные колодки и диски важно обращать внимание на качество запчасти. Идеальным вариантом будет покупка оригинальных запчастей. Если нет возможности купить оригинал, то лучше выбирать проверенных производителей, так как в этом случае есть гарантия качества. Цена оригинальных и качественных аналогов примерно на одном уровне. Покупка неоригинальных запчастей низкого качества приводит к тому, что запас хода снижается в два – три раза, но при этом их цена ниже в те же два – три раза.