В ЛОВГА говорят, что Франция хочет инвестировать в Луганщину более 100 миллионов евро

Как сообщалось ранее, председатель областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном, где обсудил возможности финансирования строительства железнодорожного сообщения на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА

Сейчас соответствующие договоренности уже достигнуты. Стороны рассмотрели этот и другие вопросы сегодня, 19 февраля, в Киеве.

«Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине должна дать хорошие результаты для нашей области. Мы решили несколько вопросов, финансирование которых возьмут на себя наши французские партнеры. Ориентировочная сумма инвестиций составит более 100 000 000 евро », — отметил Сергей Гайдай.

Он сообщил, что средства пойдут на строительство железнодорожного сообщения, которое присоединит ветку «Лантратовка — Кондрашевская-Новая» ко всеукраинской сети. Ведь сегодня на Луганщине девять отсоединенных от государственной железнодорожной сети районов.

Кроме того, на встрече договорились об электрификации железнодорожного сообщения области и реализации проекта очистки системы водоснабжения.