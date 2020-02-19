В РФ недовольны, что ЕС не хочет признавать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО

В МИД России заявили, что отказ Евросоюза признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса, «является дискриминацией и нарушением прав человека».

Об этом сообщает Фокус со ссылкой на РИА Новости.

В российском диппведомстве напоминают, что в Украине возбудили уголовные дела в связи с принудительной выдачей жителям Донбасса паспортов жителям оккупированных районов Луганской области.

«Это верх цинизма: сначала лишить людей доступа к элементарным жизненно важным услугам, а затем, когда они, адаптируясь к сложившимся обстоятельствам, пытаются решать насущные проблемы, начать уголовное преследование против них», – считают в МИД РФ.

«К тактике удушения жителей Донбасса присоединились и государства ЕС. Часть стран Евросоюза приняли решение не признавать выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям российские паспорта и не ставить в них шенгенские визы, как ранее было сделано в отношении жителей Крыма. Считаем это прямой дискриминацией и нарушением прав человека», – добавили в дипведомстве.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН заявил, что уже более 125 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта по упрощенной процедуре, передает РБК-Украина.

По его словам, этот поцесс продолжается вопреки тому, что многие страный не признают такие паспорта.