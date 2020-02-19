В Харькове врачи сообщили о травмах раненых на Луганщине бойцов ООС

Состояние раненых, доставленных в Харьков с передовой после боя на Луганщине, оценивается как легкое и средней тяжести.

Об этом журналистам Суспільного рассказал начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Юрий Подолян.

По его словам, 18 февраля в Харьков доставили шестерых военнослужащих (одного бойца, заболевание которого не связано со вчерашним обстрелом, и пять раненых).

«Три человека — были ранения мягких тканей, огнестрельные осколочные и два человека — акубаротравма, травма, связанная со взрывом. Из всех пациентов один пациент вчера был оценен как тяжелой степени ранения, после проведения диагностических поисков, оказания помощи, сегодня утром он переведен в разряд раненых средней степени тяжести. Все остальные пациенты — легкие «, — сказал Подолян.

По его словам, раненых прооперировали в мобильном госпитале в зоне ООС, после чего на вертолете транспортировали в Харьков.

«У нас были проведены повторные хирургические обработки. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно», — отметил начальник госпиталя.