На Луганщине девушку, которая нанесла смертельное ножевое ранение сожителю матери, отправят на принудительное лечение

Новопсковским отделом Старобельского местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в уголовном производстве по факту причинения умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины), передает Новопсковская РГА.

По материалам дела, в декабре 2019 году 20-летняя жительница Новопсковского района, которая имеет физические недостатки слуха и психическое расстройство в виде умственной отсталости, на почве личных неприязненных отношений с сожителем своей матери, нанесла ему один удар ножом в область брюшной полости.

Через несколько дней, от указанных телесных повреждений, мужчина скончался в палате интенсивной терапии хирургического отделения Новопсковского РТМО. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от нанесения телесных повреждений, проникающего колото-резаного ранения брюшной полости с повреждением печени.

Стороной обвинения предоставлены суду достаточные доказательства, подтверждающие виновность правонарушителя.

Постановлением Новопсковского районного суда Луганской области к женщине применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в учреждения с оказанием психиатрической помощи с обычным наблюдением.

Справка: в настоящее время постановление не вступило в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования (30 дней со дня провозглашения постановления).