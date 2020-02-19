Жительница Донбасса гневно обратились к Зеленскому. ВИДЕО

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую больницу интенсивной терапии с главой государства случился неприятный инцидент, передает inforesist.org

На опубликованном видео можно увидеть, как украинский лидер в сопровождении охраны идет по коридору. Во время этого раздается женский крик с оскорблением и требованием.

«Зеленский, ты предатель! Почему на фронте гибнут, кто для тебя Россия? Отвечайте, я ваш народ, я жительница Донецка!» – возмущался кто-то.

Несмотря на то, что восклицание было громким, президент никак на него не отреагировал.