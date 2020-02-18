Белковский назвал причину обострения на Донбассе — Кремль начал подготовку

Приказ о наступлении гибридной армии РФ под Золотым 18 февраля, вероятно, поступил из самой Москвы.

Зачем властям РФ потребовалась эскалация на украинском Донбассе, рассказал на своем канале в Telegram влиятельный российский политолог Станислав Белковский, пишет Диалог

Он обратил внимание на то, что наступление боевиков совпало с неожиданным выступлением беглого экс-президента Виктора Януковича. Тот весьма доброжелательно высказался в адрес нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского, чем серьезно подставил. Обострение на фронте имеет ту же цель, считает Белковский.