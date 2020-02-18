В Лисичанске пьяная женщина без прав пыталась скрыться на авто от патрульных

9 нетрезвых водителей обнаружили патрульные в течение последних трех дней, в дальнейшем их судьбу будет решать суд.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

К примеру, 15 февраля, около часа ночи на проспекте В. Сосюры в Лисичанске патрульные заметили автомобиль ВАЗ 21063, который двигался без включенных фар ближнего света в темное время суток.

«На сигналы об остановке водитель не реагировал и начал убегать от патрульных. После длительного преследования автомобиль остановился. За рулем находилась женщина с признаками алкогольного опьянения, а на заднем сиденье патрульные обнаружили ребенка пяти лет. Проходить осмотр у врача или с помощью прибора «Драгер», водитель отказалась в присутствии двух свидетелей», — сказано в сообщении.

Кроме того, во время проверки документов оказалось, что женщина никогда не получала водительского удостоверения.



На месте патрульные составили два протокола по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 122-2 КУоАП (невыполнение законного требования об остановке) и вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП (водитель, не имеющий права управления транспортным средством).