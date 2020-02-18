«Усыпало осколками»: СМИ сообщили о ситуации в поселках Луганщины, вблизи которых утром разгорелся бой

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Сегодня, 18 февраля, после пяти утра, на Луганщине незаконные вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Операции объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Орехово, хутор Вольный.

В штабе ООС заявили: НВФ открыли огонь из артиллерии, танка, гранатометов и минометов. В результате атаки погиб украинский военный, еще пятеро травмированы. Позиции ВСУ не потеряны. Противник также понес потери и запросил тишину.

По данным СМИ, информации о жертвах среди мирного населения и разрушений в указанных поселках не поступало.

Так, в комментарии popasnaya.city ,председатель военно-гражданской администрации Золотого и поселка Катериновка Алексей Бабченко отметил, что бой длился с утра и почти до обеда и был очень интенсивный. Сейчас все затихло. Потерь среди мирного населения нет. О разрушении или повреждении домов информация не поступала.

Нет, по словам заместителя Горского городского головы Алексея Невечери, пострадавших и поврежденных домов и в Ореховом.

Председатель военно-гражданской администрации поселка Новотошковское Дмитрий Кондратьев также сообщил, что пострадавшие среди местного населения отсутствуют и разрушенных или поврежденных домов нет, но населенный пункт «засыпало» осколками.

По данным «Новостей Донбасса», в Трехизбенке, которая расположена недалеко от мест, где разгорелись бои, сегодня отменили занятия в школе и детском саду. В поселке не было обстрелов, но чиновники решили таким образом перестраховаться.

«Из-за боевых действий в районе Крымского, Орехово и Золотого нами было принято решение, чтобы детский садик и школа сегодня не работали. Только сегодня» , — сообщил в комментарии изданию глава военно-гражданской администрации Трехизбенки Владимир Гайворонский

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