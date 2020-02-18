«Усыпало осколками»: СМИ сообщили о ситуации в поселках Луганщины, вблизи которых утром разгорелся бой

Сегодня, 18 февраля, после пяти утра, на Луганщине незаконные вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Операции объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Орехово, хутор Вольный.

В штабе ООС заявили: НВФ открыли огонь из артиллерии, танка, гранатометов и минометов. В результате атаки погиб украинский военный, еще пятеро травмированы. Позиции ВСУ не потеряны. Противник также понес потери и запросил тишину.

По данным СМИ, информации о жертвах среди мирного населения и разрушений в указанных поселках не поступало.

Так, в комментарии popasnaya.city ,председатель военно-гражданской администрации Золотого и поселка Катериновка Алексей Бабченко отметил, что бой длился с утра и почти до обеда и был очень интенсивный. Сейчас все затихло. Потерь среди мирного населения нет. О разрушении или повреждении домов информация не поступала.

Нет, по словам заместителя Горского городского головы Алексея Невечери, пострадавших и поврежденных домов и в Ореховом.

Председатель военно-гражданской администрации поселка Новотошковское Дмитрий Кондратьев также сообщил, что пострадавшие среди местного населения отсутствуют и разрушенных или поврежденных домов нет, но населенный пункт «засыпало» осколками.

По данным «Новостей Донбасса», в Трехизбенке, которая расположена недалеко от мест, где разгорелись бои, сегодня отменили занятия в школе и детском саду. В поселке не было обстрелов, но чиновники решили таким образом перестраховаться.