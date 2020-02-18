Волонтер: НВФ заранее планировали атаку на Луганщине

Самолеты наблюдателей ОБСЕ и украинская разведка должны были видеть передвижение техники боевиков, которые готовились к прорыву линии разграничения в Луганской области.

Об этом сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» украинский волонтер Роман Доник.

«Наши военные нормально отвечают противнику. Но надо понимать, что перестрелки начались не сегодня, они там уже дней 10 – до 200–300 мин. Встык били постоянно. И тут, скорее, вопрос в позиции высшего руководства страны. Потому что такие вещи просто так не происходят. Внезапно это нельзя сделать. Изначально нужно было назначить управление, организовать логистику, стянуть отведенную ранее артиллерию, подвезти боеприпасы. А 200 мин – это целый грузовик, заполненный ящиками. Их нужно было подвезти, разгрузить машину, занять позиции. То есть можно говорить о том, что боевики все это планировали заранее. И, думаю, это еще не конец – противник может ударить и в другом месте. [Президент Украины Владимир] Зеленский – он же весь такой миротворец. Поэтому очень трепетно относится к таким вещам. И сейчас большой кровью его будут вынуждать делать то, что нужно оккупантам. [Экс-президент Украины Петр] Порошенко прозрел после Иловайска, Дебальцево и донецкого аэропорта. Что будет с Зеленским – я не знаю», – отметил Доник.

По его словам, боевикам будет сложно прорвать линию обороны ВСУ.

«Была также информация о потере опорного пункта. Но это был не опорный пункт, а наблюдательный. Грубо говоря, это просто ни о чем. Группы противника пытались пройти и раньше. Единственный момент – довольно проблематично понять, где была штурмовая группа, а где диверсионно-разведывательная. На данный момент основная проблема в артиллерии. Потому что штурмовая группа противника пошла под прикрытием именно артиллерийского огня. Это были не минометы. Я не совсем понимаю стратегической задумки того, что сейчас происходит. Прорвать линию обороны, учитывая, что высоты по-прежнему наши и есть артиллерия, боевикам будет сложно. Там стоят две мощные наши бригады, с опытом и нормальным руководством. И работать противнику придется не по условному наблюдательному пункту, как они сделали сейчас. Интересно, что самолеты ОБСЕ и разведка должны были увидеть передвижение техники боевиков. Ведь там сейчас лежит снег – и все видно», – подчеркнул Доник.

Рано утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в районе участка разведения сил и средств в Луганской области.

