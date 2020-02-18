Гайдай: Чехия готова поставить Луганщине 15 электробусов

Председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай провел ряд встреч с украинскими чиновниками и международными партнерами.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА

Так, по итогам переговоров с представителями компании «ŠKODA ELECTRIC» обсуждены варианты поставки на Луганщину 15 электробусов.

«Мы рассматриваем два варианта. Есть электробусы, проходящие 250 км за один заряд аккумулятора и заряжающиеся в течение 6-8 часов. Также нам предложили те, которые рассчитаны на 50 км за один заряд, однако для восстановления их деятельности необходимо лишь 7 минут, — отметил Сергей Гайдай. — Сейчас прорабатываем вопрос о курсировании этих электробусов внутригородскими маршрутами ».

Также чешская сторона присоединится к термомодернизации школ нашей области. В первое звено программы войдут 10 учебных заведений. Главное условие — 20% софинансирования со стороны громад.

«Эти специалисты работают по новейшей технологии. Уже по итогам первого отопительного сезона экономия составляет 30%. За небольшой промежуток времени мы составили предварительный перечень из 37 школ », — подчеркнул глава облгосадминистрации.

Он также сообщил, что 1 марта Луганщину должна посетить Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Хорватия в Украине Аница Джамич. Вместе с заместителем Министра социальной политики Украины Сергеем Нежинским стороны согласуют направления оказания квалифицированной помощи в ведущих клиниках Хорватии детей, имеющих диагноз «Синдром Дауна» и аутизм.

Во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Этьеном де Понсен рассмотрены возможности финансирования строительства железнодорожной ветки «Лантратовка — Кондрашевская-Новая».

