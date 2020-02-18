Во время обстрела на Луганщине НВФ применили артиллерию, танк, минометы и гранатометы

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и Хутор Вольный, при использовав вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС

Так, российские оккупанты применяли артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм — 6 снарядов калибра 122 мм — 18 снарядов. Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников более 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины с 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка. Также в районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.