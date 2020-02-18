Пропагандист «ЛНР» опубликовал видео, показывающее как НВФ стреляют по позициям ВСУ, прикрываясь мирными жителями

Пропагандист НВФ «ЛНР» Андрей Марочко опубликовал в своем телеграмм-канале видео, на котором четко видно, как НВФ обстреливают позиции ВСУ, фактически прикрываясь мирными жителями. Позднее сепаратист попытался выкрутиться, придумывая нелепые оправдания преступных действий НВФ.

На видно четко видно, что снаряды летят над жилыми домами.

После обнародования видео Марочко начал оправдываться в телеграмм-канале.

В своей публикации он заявил, что мирные жители, возле домов которых НВФ размещают свое оружие, «живут в серой зоне, украинские позиции видны невооруженным взглядом». А сами люди якобы «эвакуироваться принципиально не хотят».

«В такой ситуации наши военнослужащие должны были разместить на возвышенностях НП» (наблюдательные посты — ред), — заявил Марочко.

Пропагандист НВФ пытается оправдать размещение наблюдательных постов в жилых районах, но ведь на видео показано, как снаряды летят фактически через головы мирного населения.