В Старобельске рассказали, как проект для ГФРР поможет победить «потопы» на улицах

Два проекта Старобельского городского совета, предоставленные на рассмотрение конкурсной комиссии Государственного фонда регионального развития, вошли в десятку лучших в рейтинге региональных проектов, которые могут реализовываться за счет средств ГФРР. Один из них называется «Строительство ливневой канализации от автостанции и КПТ «Контакт» (ул.Центральная, 89а) по улицам Мира, Гаршина, Чернышевского и Горького в городе Старобельск Луганской области ».

Об этом сообщает пресс-служба Старобельского городского совета.

Как указано, город застроен таким образом, что некоторые жилые здания регулярно подтапливаются дождевыми, талыми и грунтовыми водами. Это приводит к разрушению жилья и асфальтового покрытия автодорог.

«Строительство ливневой канализации призвано исправить ситуацию, предусматривает обустройство поверхностного водоотвода дождевых вод с территории автостанции и КПТ «Контакт», с улиц Центральная, Мира, Гаршина, Чернышевского, Горького и переулка Веселый путем прокладки подземного ливневого канализационного коллектора. При этом проект предусматривает устройство асфальто-бетонного покрытия улиц Гаршина, Чернышевского, Горького и переулка Веселый, а также восстановление пешеходного тротуара вдоль улицы Мира в пределах проекта», — сказано в сообщении.

В горсовете отметили, что в 2019 году исполкомом разработал проектно-сметную документацию этого проекта общей стоимостью 358 460 грн. Эти средства были выделены из городского бюджета. По предварительным подсчетам, борьба с потопом на нескольких улицах города стоит около 26 миллионов гривен.

Поскольку такая сумма для городского бюджета неподъемная, было решено разработать и подать именно такой проект на рассмотрение конкурсной комиссии.

Добавим, что Государственный фонд регионального развития финансирует проекты регионального развития на конкурсной основе и в соответствии с региональной стратегией развития и планов мероприятий по их реализации. Кроме того, программы и проекты, реализуемые за счет средств Государственного фонда регионального развития, подлежат софинансированию из местных бюджетов на уровне 10 процентов.

Именно поэтому после отбора проектов в перечень тех, которые могут быть реализованы при поддержке ГФРР, на внеочередной сессии Старобельского городского совета, состоявшейся 14 февраля, ее депутаты приняли решение, которым дали согласие на софинансирование данного инвестиционного проекта в размере 10% (2608 300 грн.) от общей стоимости проекта.

Активная фаза реализации проекта — при условии получения средств из ГФРР — запланирована на летне-осенний период текущего года.