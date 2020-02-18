В СМИ назвали имя бойца ООС, погибшего в результате утреннего обстрела

Во время наступления боевиков на Донбассе погиб гранатометчик Максим Хитайлов. Об этом нардеп Алексей Гончаренко написал в Telegram-канале, передает Сегодня

«Сегодня утром в результате обстрела погиб гранатометчик 72 ОМБр Максим Хитайлов, 22 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, четверо военнослужащих 72 бригады получили ранения.

Напомним, на Луганском направлении противник пошел на штурм позиций украинских военных. По состоянию на 10:30 бои в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончились.

/ Фото: Сегодня

Бойцы ВСУ дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников один погибший, четверо получили легкие ранения.