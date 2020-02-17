«Привлечь третью сторону»: Эксперт назвал способ решения конфликта на Донбассе

Международный эксперт по стратегии разработки брендов и соучредитель всемирного маркетингового агентства UP There, Everywhere Джулиан Стаббс считает, что для завершения конфликта на Донбассе нужно посредничество третьих сил.

Об этом он рассказал в интервью «Апострофу».

В частности, журналист спросил у эксперта следующие: «проблема еще и в том, что сейчас Россия пытается всунуть оккупированный Донбасс назад в Украину. Регион нашпигован кремлевскими «прокси», двумя армейскими корпусами, коллаборационистами у власти?«

Эксперт ответил такое: