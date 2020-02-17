«Привлечь третью сторону»: Эксперт назвал способ решения конфликта на Донбассе

Международный эксперт по стратегии разработки брендов и соучредитель всемирного маркетингового агентства UP There, Everywhere Джулиан Стаббс считает, что для завершения конфликта на Донбассе нужно посредничество третьих сил.
Об этом он рассказал в интервью «Апострофу».
В частности, журналист спросил у эксперта следующие: «проблема еще и в том, что сейчас Россия пытается всунуть оккупированный Донбасс назад в Украину. Регион нашпигован кремлевскими «прокси», двумя армейскими корпусами, коллаборационистами у власти?«
Эксперт ответил такое:
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«Я думаю, что единственный способ — привлечь третью сторону, чтобы она администрировала территории и помогла решить конфликт, была посредницей. Может, это будут силы ООН или какие-то еще. Не думаю, что вы сможете решить этот вопрос самостоятельно. Я не эксперт в этом. Но могу сказать, что после разрешения конфликта вы сможете говорить о позитивных вещах. Вот вам пример из-за границы: посмотрите на Южную Корею — это суперпозитивная страна. У них есть потенциальные проблемы, но они очень эффективно справились с деэскалацией и смогли развивать экономику»